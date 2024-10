Fluss Tiber in Rom zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt

Dies teilte Umweltstadträtin Sabrina Alfonsi am Mittwoch mit. Am 4. Oktober findet ein "Tiber-Tag" statt, bei dem das Gewässer in Rom mit zahlreichen Events gefeiert wird. Der Tiber ist Italiens drittlängster Fluss.

"Unser Wunsch ist es, den gesamten Tiber zum UNESCO-Erbe zu machen. Wir haben uns darauf verständigt, die Ausweitung nicht nur auf Ostia Antica und das gesamte Tibertal zu erreichen, sondern auch Gebiete in Umbrien und in der norditalienischen Romagna mit einzubeziehen, da multiregionale UNESCO-Projekte bessere Erfolgsaussichten haben", sagte Alfonsi.

"Der Fluss Tiber ist die Wiege der westlichen Zivilisation. Wegen seiner Geschichte ist er der wichtigste Fluss der Welt und soll dementsprechend geschützt und vermarktet werden", sagte Alfonsi.

