Flugzeugteile stürzten auf Wohngebiete

Die Maschine landete am Samstag sicher am internationalen Flughafen in Denver. Es gab keine Berichte über Verletzte, weder an Bord noch am Boden. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA war das rechte Triebwerk der Boeing 777 von United Airlines kurz nach dem Start ausgefallen.

Ähnliche Berichte gab es am selben Tag aus den Niederlanden. Dort waren nach Angaben der Polizei in Maastricht zwei Menschen (eine ältere Frau und ein Kind) durch herabstürzende Flugzeugteile verletzt worden. Nach Polizei-Angaben war ein Brand in einem der vier Motoren der Maschine ausgebrochen.

