Flugzeugabsturz im Iran - 180 Tote

Es bestehe keine Chance, Überlebende zu finden, teilte auch die Hilfsorganisation Roter Halbmond am Mittwoch mit.

Der Crash soll nach Angaben der iranischen Luftfahrtbehörde auf einen technischen Defekt zurückgehen. Das berichtete der iranische Nachrichtensender Chabar unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde. Wie diese so kurz nach dem Absturz am Mittwochmorgen zu dem Schluss eines Technikfehlers als Ursache kam, blieb zunächst offen. Den Tod der etwa 180 Passagiere und Crew-Mitglieder an Bord der Maschine von Ukraine International Airlines (MAU) wollte die Luftfahrtbehörde demnach nicht bestätigen.

Die um kurz nach 05.00 Uhr Ortszeit am Imam Khomeini International Airport gestartete Maschine des Typs Boeing 737 mit der Flugnummer PS752 stürzte ersten Erkenntnissen zufolge in ein offenes Feld nahe dem Teheraner Vorort Parand. Wohl auch deshalb gab es zunächst keine Informationen über mögliche Opfer am Boden. Das Flugzeug hätte gegen 08.00 Uhr Ortszeit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew landen sollen.