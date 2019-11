Flugzeug im Osten Kanadas abgestürzt - sieben Tote

Wie die kanadische Verkehrssicherheitsbehörde TSB am Donnerstag mitteilte, wurde das Wrack der einmotorigen Piper PA-32 in schwer zugänglichem Terrain nahe des Zielorts Kingston gefunden.

Die in den USA registrierte Maschine war am Mittwoch in einem Vorort von Toronto gestartet und gegen 17.00 Uhr Ortszeit abgestürzt. Den Angaben zufolge starben der Pilot und seine sechs Passagiere bei dem Unglück. Bei den Toten handelte es sich demnach um zwei Kanadier und fünf US-Bürger. Die Absturzursache war zunächst unklar.

Kanadischen Medienberichten zufolge handelte es sich bei den Opfern um eine Familie aus den USA mit drei Kindern im Alter von drei bis 15 Jahren sowie zwei Kanadier.