Flugzeug-Absturz 2021 in Indonesien geklärt

Neben einem technischen Defekt habe die nachlässige Haltung der Piloten zu dem Unglück beigetragen, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Abschlussbericht des staatlichen Komitees für Verkehrssicherheit (KNKT). Bei dem Absturz im Jänner 2021 waren alle 62 Insassen ums Leben gekommen.

Die Boeing 737-500 der Fluggesellschaft Sriwijaya Air war kurz nach dem Start vor der Küste der indonesischen Hauptstadt Jakarta abgestürzt. Laut den Ermittlern wich sie zunächst stark von ihrem Kurs ab und ging dann in einen steilen Sturzflug über.

Dem Abschlussbericht zufolge sorgte ein Defekt der automatischen Schubsteuerung dafür, dass die Maschine so weit nach links driftete, bis sie schließlich außer Kontrolle geriet und in einen Sturzflug überging. Dass die Kursänderung so lange unbemerkt geblieben sei, habe vermutlich an der Unaufmerksamkeit der Piloten gelegen. Viel zu spät und mit falschen Manövern hätten diese dann versucht, das Unglück doch noch abzuwenden. Dass die Piloten nicht in der Lage gewesen seien, angemessen zu reagieren, führte der Bericht auch auf fehlende Vorschriften und Leitlinien für derartige Notsituationen zurück.

Bereits in ihrem Zwischenbericht hatten die Ermittler von Klagen früherer Besatzungen über Probleme mit der automatischen Schubkontrolle der 26 Jahre alten Maschine berichtet. Sie war demnach mehrfach repariert worden. Nach dem Absturz der Maschine hatte die US-Luftfahrtbehörde den US-Flugzeugbauer Boeing angewiesen, alle älteren Flugzeuge des Typs 737 einer Kontrolle zu unterziehen.