Flugverkehr am Airport Hamburg wegen Anschlagsdrohung eingestellt

Wegen einer Anschlagsdrohung auf ein Flugzeug aus der iranischen Hauptstadt Teheran ist am Montag der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen komplett eingestellt worden. Es gebe seit 12.40 Uhr weder Starts noch Landungen, sagte eine Airport-Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Airport meldete sich auch selbst auf X (vormals: Twitter) und teilte die Maßnahmen mit. Es könne zu Verzögerungen kommen, heißt es dort. Fluggäste wurden gebeten, ihren Flugstatus im Blick zu behalten.

