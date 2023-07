Flugsaurier-Skelett bringt bei Auktion in New York 3,6 Millionen Euro

Ein Flugsaurier-Skelett ist bei einer Auktion in New York für rund vier Millionen Dollar (etwa 3,6 Millionen Euro) versteigert worden. Das ging am Donnerstag aus den Daten auf der Webseite des Auktionshauses Sotheby's hervor. Mit einer Flügelspanne von rund 6 Metern handle es sich um eines der größten je gefundenen Skelette des Flugsauriers Pteranodon, der vor rund 80 Millionen Jahren lebte, hatte das Auktionshaus im Vorfeld mitgeteilt.

Erwartet wurden sogar bis zu 6 Millionen Dollar. In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch.

