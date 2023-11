Flüchtlingsdrama: 26-Jährige bei Schiffsunglück vor Lampedusa gestorben

Etwa 28 Meilen vor der Küste Lampedusas kippte ein vom tunesischen Sfax abgefahrenes Boot mit 47 Personen an Bord um. Dabei kam eine 26-jährige Frau aus Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) ums Leben, die sich zusammen mit ihrer Schwester in dem sieben Meter langen Metallboot befand, wie die Behörden auf Lampedusa am Mittwoch mitteilten.

Beim Anblick des Patrouillenboots der italienischen Küstenwache wechselten die Migranten an Bord des Bootes schnell auf eine Seite. Das Boot kippte und sank, alle Schiffbrüchigen mit Ausnahme der Frau wurden gerettet. Die Küstenwache forderte die Hilfe eines schwedischem Frontex-Schiffes an, um nach vermissten Personen zu suchen. Die junge Frau wurde tot geborgen. Bei einem Schiffbruch vor Lampedusa war am Montagabend ein zweijähriges Mädchen ums Leben gekommen.

Alle Geretteten wurden im Hotspot von Lampedusa untergebracht, wo sich derzeit 1.283 Personen befinden, darunter 103 unbegleitete Minderjährige. Auf Anordnung der Präfektur der sizilianischen Stadt Agrigent (Agrigento) werden 280 von ihnen am Mittwoch nach Sizilien gebracht.

Mit der Ankunft von mehr als 1.000 Menschen in zwei Tagen auf Lampedusa hat Italien am Dienstag die Schwelle von 150.000 Migranten überschritten, die seit Jahresbeginn auf dem Seeweg angekommen sind. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom sind zwischen 1. Jänner und 21. November insgesamt 150.777 Menschen nach Seefahrten über das Mittelmeer an Land gegangen, was einem Anstieg von 62 Prozent gegenüber 94.343 Ankünften im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 entspricht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper