Flüchtlinge in Türkei verbrannt - Menschenrechtler sehen rassistische Tat

Die Männer seien bereits Mitte November in einer Flüchtlingsunterkunft in der Provinz Izmir verbrannt, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der dpa am Donnerstag. Das Feuer sei auf Brandstiftung zurückzuführen. Die türkische Menschenrechtsorganisation IHD bezeichnete den Fall als "rassistisch motiviert".

Besonders brutaler Mord

Die Akte werde von den Behörden unter Verschluss gehalten, um das Motiv zu vertuschen, so die Organisation weiter. Rahman zufolge wurde der Fall erst nach mehr als einem Monat durch Berichte lokaler Medien bekannt. Der IHD zufolge hatte ein Verdächtiger am 16. November die Unterkunft mit Benzin angezündet. Alle drei seien im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Zeugen zufolge hatte er am Tag vor der Tat angekündigt, dass die "Syrer sterben" werden.