Flüchtlinge in Güterzug unter Ton versteckt

Zwölf Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren sowie eine hochschwangere Frau waren unter den Flüchtlingen, teilte die Polizeibehörde aus Novo Mesto am Mittwoch mit.

Die Geflüchteten, die am Grenzübergang Dobova an der Grenze zu Kroatien entdeckt wurden, waren komplett unter dem Ton vergraben. Um sie herauszuholen, wurden auch Rettungshunde eingesetzt. Sie stammten aus Irak, Syrien, Iran und Afghanistan, hieß es.

Die Bedingungen in den geschlossenen Waggons unter dem Schüttgut waren laut der Polizei lebensgefährlich, vor allem wegen des Sauerstoffmangels. Dazu hatte sich der Ton an der Oberfläche verhärtet, was eine gefährliche Kruste bildete. Drei Personen mussten medizinisch versorgt werden, teilte die Polizei mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.