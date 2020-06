Während Fahrt Film geschaut: Autolenker in Passau stand unter Drogeneinfluss

Als ihn die Beamten der Grenzpolizei Passau auf der A3 in seinem PKW mit ungarischer Zulassung kontrollierten, hatte der Mann seinen PC über die Autobatterie angeschlossen und den Monitor an die Beifahrertür gelehnt. So schaute er während der Fahrt einen Film an, den er auch während der Kontrolle durch die Beamten weiterlaufen ließ, wie diese am Mittwoch mitteilten.

Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Der 38-Jährige war auf dem Weg von den Niederlanden nach Ungarn und gestand, vor zwei Tagen Marihuana konsumiert zu haben.

Bei der anschließenden Durchsuchung des PKWs fanden die Beamten in der Seitenablage der Fahrertüre und in den Socken des Autolenkers schließlich knapp zehn Gramm Marihuana.

Bei dem 38-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Weiterfahrt wurde auf Empfehlung des Arztes für vier Tage unterbunden. Er muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz, Fahrens unter Drogeneinfluss und einer Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung verantworten. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

