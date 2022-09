Queen Elizabeth lehrte den saudischen König das Fürchten

Die Sache mit den Fahrkünsten

1998 war der 2015 verstorbene saudi-arabische König Abdullah - damals noch Kronprinz - bei Queen Elizabeth auf Schloss Balmoral in Schottland zu Gast. Im absolutistisch regierten Königreich Saudi-Arabien war es Frauen verboten, Autos zu lenken. Im Anschluss an ein gemeinsames Mittagessen lud Queen Elizabeth ihren Gast zu einer Rundfahrt über das Schlossgelände ein. Obwohl gegen die Etikette, die nicht vorsieht, dass sich Regierende in Ausübung ihres Amtes selbst hinter das Steuer eines Fahrzeuges setzen, bestand Queen Elizabeth darauf, den Gast persönlich in ihrem Land Rover zu fahren. Dieser war - wenig überraschend - davon gar nicht begeistert, ließ sich aber schlussendlich doch von der Monarchin chauffieren. Die Queen hatte während ihres Militär-Dienstes im Zweiten Weltkrieg zu fahren gelernt, dementsprechend sicher lenkte sie auch Fahrzeuge (wenngleich sie nie einen Führerschein besaß). Mit rasantem Tempo fuhr sie über die schmalen Wege des Geländes, sodass es ihr Gast mit der Angst zu tun bekam. Sein Dolmetscher bat die Königin schließlich auf dessen Geheiß, das Tempo ein wenig zu reduzieren. Zumindest die Königin von Großbritannien wird der saudi-arabische Regent vermutlich nie wieder unterschätzt haben.

Kein Bett für Donald Trump

Barack Obama und First Lady Michelle, George W. Bush und seine Frau Laura - die ehemaligen US-Präsidenten eint, dass sie bei ihren Staatsbesuchen im Buckingham Palast residierten. Bei Donald Trumps Aufenthalt in London empfing die Queen den damaligen Präsidenten zwar in ihrem Londoner Sitz (das Paar wurde mit Salutschüssen empfangen), übernachten ließ sie ihn mit seiner Gattin Melania allerdings nicht. Offiziell deshalb, weil es aufgrund dringend nötiger Renovierungsarbeiten im Haus keinen Platz dafür gab. Man wolle nicht unhöflich sein, im Buckingham Palast seien allerdings dringende Arbeiten an den alten Verkabelungen durchzuführen, mit denen bereits im Herbst zuvor begonnen worden war. Tatsächlich war jener Bereich im Ostflügel, in dem auch die Obamas während ihres Aufenthaltes wohnten, für Arbeiten an der veralteten Elektrik wegen Gefahr gesperrt worden, bevor der Termin für Trumps Besuch festgelegt worden war.

Das Klima als Anliegen

Besonders im Hinblick auf das tagespolitische Geschehen hielt sich Queen Elizabeth stets zurück. Umso mehr überraschten Anfang 2021 ihre deutlichen Worte zur Umweltkrise: Bei der Eröffnung des walisischen Parlaments sagte die Monarchin, sie könnte nicht nachvollziehen, warum Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt über das brisante Problem "nur reden und nicht handeln", wurde sie von britischen Medien zitiert. Ihr Statement erregte vor allem deswegen Aufsehen, weil ihre Teilnahme an der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow geplant war. Die Queen konnte daran schlussendlich aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

Impfen tut gar nicht weh

Von ihrer Devise, sich so wenig wie möglich in das aktuelle politische Geschehen einzumischen, kam sie während der Corona-Pandemie noch ein weiteres Mal ab. Um die Impfkampagne zu unterstützen sprach sie in Interviews darüber, dass die Impfung "gar nicht weh getan" habe und sie sie als harmlos einschätze. Die Königin und ihr im April 2021 99-jährig verstorbener Prinzgemahl Philip waren Anfang des Jahres 2021 gegen Corona geimpft worden. Gerade Informationen zum Gesundheitszustand des britischen Königshauses werden äußerst diskret behandelt. Mit ihrer Offensive hatte die Monarchin Ängsten und Falschinformationen entgegenwirken wollen.