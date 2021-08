Feuergefecht am Flughafen Kabul

Das Gefecht soll sich am Montagmorgen ereignet haben. Dabei sei eine afghanische Sicherheitskraft getötet und drei weitere verletzt worden, meldete die Bundeswehr im Onlinedienst Twitter. Im weiteren Verlauf des Gefechts seien auch US- und deutsche Soldaten beteiligt gewesen. Alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr seien unverletzt.

Zuvor hatte die US-Regierung bestätigt, dass die Gefahr eines Terroranschlags auf den Flughafen vonseiten des Terrororganisation des selbsternannten "Islamischen Staates" (IS) "akut" sei. Der Kabuler Flughafen wird seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban, welche mit dem IS verfeindet ist, vor einer Woche von ausländischen Soldaten gesichert. Vor den Toren des Flughafens drängen sich seit Tagen tausende verzweifelte Menschen, die auf einen Platz in einem Evakuierungsflieger hoffen. Am Samstag wurden die Tore deshalb zeitweise ganz geschlossen. Daraufhin kam es zu Panik und Gedränge, mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Auch die Evakuierungsflüge gerieten zeitweise ins Stocken.