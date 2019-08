Feuer in Londoner Wohnblock nahe Ort der Grenfell-Katastrophe

Der Brand am Freitag brach in einem ähnlichen Hochhaus nur wenige Hundert Meter entfernt vom Grenfell-Tower aus, konnte aber rasch gelöscht werden. Verletzte gab es nach Angaben der Feuerwehr keine. Die Einsatzkräfte waren mit zehn Löschfahrzeugen und 60 Feuerwehrleuten angerückt. Ausgebrochen war das Feuer in einer Wohnung im zwölften Stock des Gebäudes. Die Ursache war zunächst nicht bekannt.

Beim Grenfell-Tower hatte sich ein Feuer von einer Wohnung rasend schnell über die Fassadenverkleidung auf das ganze Gebäude ausgebreitet. Viele Menschen wurden im Schlaf von den Flammen überrascht und waren von den Fluchtwegen abgeschnitten. Später stellte sich heraus, dass Brandschutzauflagen in dem Sozialbau ignoriert wurden. Der Vorfall führte zu einer Überprüfung vieler Hochhäuser im ganzen Land, bei der sich herausstellte, dass noch bei vielen anderen Hochhäusern ähnliche Fassadenteile verbaut wurden.