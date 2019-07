Feuer bedrohte Partystrand Zrce: 10.000 Festivalbesucher evakuiert

Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzte, berichteten kroatische Medien. Auf dem Strand in der Nähe der Stadt Novalja, der Partybesucher aus ganz Europa anzieht, fand in der Zeit, als das Feuer ausbrach, das "Wild&Free", ein Festival für elektronische Musik, statt.

Das Feuer brach laut Medienberichten gegen 1.00 Uhr in dem Wald in unmittelbarer Nähe des Event-Geländes aus und hat sich wegen des Windes rasch verbreitet. Mehr als 60 Feuerwehrleute kämpften mit dem Feuer, der die Klubs bedrohte. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten, die umliegenden Straßen mussten gesperrt werden.

Für die Festivalbesucher, die zunächst auf der anderen Seite des Strandes in Sicherheit gebracht worden sind, hat die Polizei Busse organisiert, die sie nach Novalja brachten. Nachdem in der Früh auch drei Löschflugzeuge in den Einsatz gekommen sind, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Video: Hinter dem "Kalypso Club" auf Pag loderten die Flammen meterhoch in den Nachthimmel:

