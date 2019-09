Feuer auf Boot: Opferzahl nach Unglück auf 25 gestiegen

Die Opferzahl nach einem verheerenden Brand auf einem Ausflugsschiff vor der Küste Kaliforniens ist auf 25 gestiegen. Taucher hätten am Montag (Ortszeit) deren Leichen in dem gesunkenen Boot gefunden, berichteten Medien.

Die Passagiere des Ausflugsschiffes schliefen im Bootsinneren, als das Feuer aus noch unbekannten Gründen ausbrach. Insgesamt waren zum Zeitpunkt des Brandes 39 Menschen an Bord, von denen sich fünf Besatzungsmitglieder retten konnten. Es handelte sich dabei um Mitglieder der Besatzung, die schon sehr zeitig in der Früh am Deck waren und durch einen Sprung ins Meer der Flammenhölle entkamen. Das Schiff ist während der Brandbekämpfung rund 20 Meter vor der Küste der Santa Cruz Insel gesunken, hieß es.