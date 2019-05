Farmer amputierte mit Taschenmesser seinen linken Fuß

Der Farmer traf eine heftige Entscheidung: Er griff nach seinem Taschenmesser und amputierte sich ein Stück unterhalb seines Knies den feststeckenden Fuß.

"Ich dachte, dass ich mit Sicherheit in Ohnmacht falle", sagte er zu "NBC News". "Irgendwas sagte mir, dass ich etwas tun muss. Also machte ich das, was ich am sinnvollsten fand, und es half." Auch wenn das brutal klingt – es war wohl die einzige Möglichkeit. Sein Handy war unauffindbar aus seiner Tasche gefallen. Seine Familie war nicht zu Hause. Und die nächsten Nachbarn sind bei der 600-Hektar- Farm zu weit weg.

60 Meter zum Haus gekrabbelt

"Irgendwann hatte ich es geschafft und konnte zum Haus krabbeln", erzählt er. 60 Meter musste er zurücklegen, dann erreichte er das Telefon und rief seinen Sohn Adam an, der Rettungssanitäter ist. Der kam sofort zu Hilfe und brachte seinen Vater ins Spital. Nach einer Woche dort und zwei Wochen auf Reha wurde Kurt Kaser vergangenen Freitag entlassen.