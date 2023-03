Fall Luise: Wie es nun für die tatverdächtigen Mädchen weitergeht

Kerzen an der Auffindungsstelle in Freudenberg

Die Zwölf- und die Dreizehnjährige haben gestanden, ihre Bekannte Luise mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben. Da Jugendliche in Deutschland, so wie auch in Österreich, erst ab 14 Jahren als strafmündig gelten, können die mutmaßlichen Täterinnen nicht vor Gericht angeklagt werden.

Kinder nicht mehr bei Eltern

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Mädchen vorerst nicht mehr bei ihren Eltern wohnen. "Sie sind außerhalb des häuslichen Umfeldes untergebracht", teilte der zuständige Kreis Siegen-Wittgenstein mit. "Das ist auch damit verbunden, dass die Kinder nicht ihre bisherigen Schulen besuchen."

"Situation erfordert viel Empathie"

Die Zwölf- und die Dreizehnjährige im Fall der getöteten Luise haben weiterhin Kontakt zu ihren Eltern. "Der Kontakt zur Familie ist aufgrund des jungen Alters der Mädchen für die Entwicklung einer gelingenden Unterstützung sehr bedeutsam und wird insofern unterstützt", teilte der Kreis mit. Auch für die beiden Tatverdächtigen handle es sich um eine "ganz außergewöhnliche Situation, die viel Empathie und umsichtiges Agieren erfordert", sagte Kreis-Jugenddezernent Thomas Wüst.

Auch mit der Familie des Mordopfers stehen die Behörden in Kontakt. "Sobald die Familie von Luise dies wünscht, steht das Kreisjugendamt der Familie jederzeit zur Unterstützung zur Verfügung", teilte die Kreisverwaltung mit.

Die zwölfjährige Luise war seit Samstag vermisst worden und am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Bei der Obduktion wurden zahlreiche Messerstiche festgestellt. Das Mädchen war nach Angaben der Ermittler verblutet. Zum Motiv machten die Ermittler keine Angaben.

Das Strafmündigkeitsalter

Ob Strafrecht oder Verwaltungsstrafrecht: Strafmündig sind Jugendliche in Österreich erst mit Erreichen des 14. Lebensjahres. Die Strafbarkeit kann auch bei Jugendlichen, die älter als 14 sind, entfallen, etwa wenn sie nicht reif genug sind, das Unrecht ihrer Tat einzusehen, also zum Beispiel, weil sie entwicklungsverzögert sind. Unter 14-Jährige könnten strafrechtlich nicht belangt werden. Denkbar sind aber Schadenersatzansprüche des Geschädigten, und zwar dann, wenn dem Jugendlichen ein Verschuldensvorwurf gemacht werden kann: "Ein fast 14-Jähriger muss wissen, dass er kein Auto anzünden darf." In vielen Fällen ist es aber fraglich, ob auch Geld vorhanden ist, um die Ansprüche zu befriedigen. Ansprüche kommen auch gegenüber jenen in Betracht, die ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.

