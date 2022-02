Fall Leonie: Auslieferung verzögert sich

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in diesem Zusammenhang gegen insgesamt vier Afghanen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge.

Die Auslieferung des 23-Jährigen wird sich allerdings verzögern. "Der Beschuldigte hat ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung erhoben", teilte die Staatsanwaltschaft gestern mit. Gegen die drei weiteren Beschuldigten im Alter zwischen 16 und 23 – zwei befinden sich in Wien in U-Haft, ein anderer aufgrund einer Verurteilung wegen anderer Delikte in Strafhaft – werde weiter ermittelt. Sie waren kurz nach Auffinden der Leiche festgenommen worden, während sich der mutmaßlich vierte Beteiligte aus Österreich abgesetzt hatte und nach England geflohen war. Ende Juli klickten für ihn in einem Hotel in London die Handschellen.