Fall Eitan: Zwei Haftbefehle gegen den Großvater

Der Antrag dafür wurde von der Staatsanwaltschaft der Stadt Pavia gestellt. In Pavia lebt Aya B., die Tante des Kindes väterlicherseits, die in Italien das Fürsorgerecht für den Buben erhalten hatte. Zwischen den Zweigen von Eitans Familie ist seit Monaten ein Streit um die Fürsorge des Kindes in Gang. Der Großvater hatte Eitan im September nach Israel gebracht.