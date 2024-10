Faktencheck: Wie groß ist CO2-Ausstoß durch Ukraine-Krieg?

Einschätzung: Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf das Weltklima, da erhebliche Mengen an CO2 in die Atmosphäre emittiert werden. Die Mengen sind aber nicht vergleichbar mit Ländern wie Deutschland.

Überprüfung: Dass in dem viralen Beitrag von einem "20-monatigen andauernden Ukrainekrieg" die Rede ist, lässt darauf schließen, dass die Falschbehauptung bereits seit geraumer Zeit im Netz kursiert. Mittlerweile dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine nämlich bereits über zweieinhalb Jahre an.

Die als Beleg angeführte Studie soll von der Universität Heidelberg stammen und habe "errechnet", dass in dem Krieg so viel CO2 ausgestoßen wurde, "wie Deutschland nicht in 600 Jahren produzieren könnte" - das ist stark übertrieben.

Zunächst zum CO2-Ausstoß Deutschlands: Dem deutschen Umweltbundesamt zufolge setzte das österreichische Nachbarland im Jahr 2022 746 Millionen Tonnen Treibhausgase frei. 2023 waren es 674 Millionen Tonnen.

Einer Studie unter anderem des niederländischen Klimaforschers Lennard de Klerk kam zu dem Schluss, dass in den ersten 18 Monaten des Krieges 120 Millionen Tonnen CO2-Emissionen-Äquivalente ausgestoßen worden waren. 24 Monate nach Beginn des Krieges sei der CO2-Ausstoß auf 175 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gestiegen, heißt es in einer neueren Publikation der Studienautorinnen und Studienautoren. Das ist nur rund ein Viertel dessen, was Deutschland allein in einem Jahr emittiert.

Ein Vergleich der CO2-Emissionen mit einem Land wie Österreich wäre akkurater: So lagen die Emissionen laut dem Umweltbundesamt im Jahr 2022 bei 72,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten und im Jahr 2023 bei rund 69 Millionen Tonnen.

Was hat es nun mit der angeblichen Studie der Universität Heidelberg auf sich? Diese gibt es gar nicht. Eine Sprecherin der Universität sagte bereits im Mai 2024 auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa): "Die Veröffentlichung einer Studie dieser Art - insbesondere auch mit der genannten Aussage - an der Universität Heidelberg ist uns nicht bekannt.".

Das Narrativ hinter der Falschinformation ähnelt Behauptungen, wonach wahlweise Deutschland oder Österreich nur für rund zwei bzw. nur 0,2 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich seien und Klimaschutzmaßnahmen daher sowieso nichts brächten. Dass das irreführend ist, zeigen mehrere Artikel und Faktenchecks.

