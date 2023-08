Extreme Waldbrandgefahr in Griechenland nimmt vorerst ab

Erhöhte Gefahr besteht am Mittwoch demnach nur auf der Halbinsel Peloponnes, in der Region um die Hauptstadt Athen und auf der Südhälfte der Insel Euböa.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung der Gefahr spielen nach wochenlanger Trockenheit im ganzen Land auch die Windverhältnisse und die Temperaturen. Beide Faktoren sollen in den nächsten Tagen gemäßigt bleiben - die Tagestemperaturen am Mittwoch laut staatlichem Wetterdienst bei rund 30 Grad.

Kleinere Wald- und Buschbrände gibt es jedoch weiterhin, am Dienstag unter anderem auf Kreta und in der Region Attika nahe der Hauptstadt Athen, wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte. Weil es nirgends stark windete, konnten die Feuer schnell eingedämmt werden. Täglich zählt die Feuerwehr derzeit Dutzende solcher Brände.

In den vergangenen vier Wochen sind in Griechenland nach ersten Schätzungen der Behörden landesweit gut 43.000 Hektar Wald, Buschland und landwirtschaftliche Flächen von den Flammen zerstört worden. Gezählt wurden rund 1.470 Wald- und Buschbrände, etliche von ihnen mit verheerenden Ausmaßen. Vielerorts wurden vorsorglich Dörfer evakuiert, auf Rhodos mussten vor zehn Tagen gut 19.000 Touristen aus Hotels in Sicherheit gebracht werden. Bei Feuern in anderen Regionen des Landes kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, darunter zwei Piloten eines Löschflugzeugs, das bei den Löscharbeiten abgestürzt war.

