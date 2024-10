Explosionen in Köln: Mutmaßliche Schlüsselfigur (22) festgenommen

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Es handle sich um einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten 22-Jährigen. Er sei am 1. Oktober am Pariser Flughafen Roissy aufgegriffen worden. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren zur Auslieferung ein.

Die OÖN haben berichtet: Erneute Explosion in der Kölner Innenstadt

Die Ermittler halten den 22-Jährigen für eine Schlüsselfigur im mutmaßlichen Drogengeschäft, das Ausgangspunkt für die Explosionsserie gewesen sein soll, die in den vergangenen Monaten Köln und andere Orte erschüttert hatte. Mehrere Sprengsätze waren nachts vor Häusern explodiert. Der 22-Jährige soll sich Ende Juni abgesetzt haben. Daraufhin sei er zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Cannabis-Diebstahl als Auslöser für Gewaltspirale

Der Diebstahl einer großen Menge Cannabis aus einer Lagerhalle soll Auslöser für die Gewaltspirale gewesen sein. Auch zwei Geiselnahmen werden dem Komplex zugerechnet. Mehr als zehn Personen sitzen nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits in Untersuchungshaft. Der nun in Paris Festgenommene wird als besonders wichtige Figur eingestuft. Die zu den Fällen eingerichtete Ermittlungskommission (EK) bei der Kölner Polizei trägt den Namen "Sattla". Im Arabischen heißt "Sattla" Haschisch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.