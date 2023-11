Explosion an US-kanadischer Grenze: FBI spricht von "versuchtem Terror-Anschlag"

Die US-Bundespolizei FBI stufe den Vorfall als versuchten "Terror-Anschlag" ein, berichtete Fox News am Mittwoch unter Berufung auf nicht näher benannte Insider. Ein Grenzbeamter sei verletzt worden. In einer Erklärung des FBI war zuvor die Explosion eines Fahrzeugs am Rainbow Bridge Grenzübergang in der Nähe der Niagarafälle bekanntgegeben worden. Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

