Quantencomputer können um ein Vielfaches leistungsfähiger sein als herkömmliche Rechner, sie können also in kürzerer Zeit komplexere Aufgaben als konventionelle Systeme erledigen. Doch derzeit ist man vom ultimativen Quantencomputer noch "meilenweit entfernt", sagt Physiker Peter Zoller von der Uni Innsbruck. Viele von den Grundlagenforschungsfragen seien noch ungelöst. Dennoch wurde in Innsbruck diese Woche wieder ein Schritt in Richtung Anwendbarkeit gemacht.