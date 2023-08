Exhibitionist onanierte vor Tennisspielerinnen: "Ich bin jung und brauche das"

Dieses Tennismatch am späten Nachmittag auf der Tennisanlage in Büchlberg, Lankdkreis Passau, werden zwei Frauen mit Sicherheit nicht mehr vergessen. Laut Presseaussendung der Polizei tauchte plötzlich ein Mann beim Zaun des Tennisplatzes auf. Dort zog er sich die Hose herunter und begann zu onanieren. Die Frauen sprachen den Exhibitionisten an.

Daraufhin suchte der Mann laut Polizei den Augenkontakt zu den Tennisspielerinnen und erklärte, dass er noch jung sei und das eben brauche. Nachdem die Frauen den Mann mit dem Handy fotografierten und ankündigten, die Polizei zu rufen, suchte der Sexstrolch das Weite. Den Beamten der Polizei Passau gelang es kurze Zeit später mit Hilfe des Fotos den Täter zu identifizieren. Der 24-Jährige gab bei seiner Befragung an, dass er sich an den Vorfall nicht erinnern könne, da er so betrunken gewesen sei. Eine reine Schutzbehauptung, denn ein Alkoholtest brachte ein Ergebnis von 0,0 Promille. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eröffnet.

