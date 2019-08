Europa zahlt für die Flüchtlinge, doch Ankara schickt sie zurück in den Krieg

Die EU hat mit der Türkei vor drei Jahren ein Abkommen geschlossen: Ankara kassiert von Brüssel sechs Milliarden Euro, damit es die Flüchtlinge von Europa fernhält. Migranten sollen zudem im Schnellverfahren von griechischen Inseln in die Türkei zurückgeschickt werden. Doch der Flüchtlingsdeal steht nun vor dem Scheitern. Laut Menschenrechtsorganisationen hält sich Ankara nicht mehr an das Abkommen. Statt den Flüchtlingen zu helfen, geht die Regierung von Präsident Erdogan mit neuer Härte gegen sie vor.

Angaben von syrischen Oppositionellen zufolge wurden Ende Juli innerhalb einer einzigen Woche etwa tausend syrische Flüchtlinge nach Idlib deportiert – mitten ins Kriegsgebiet. 5000 sollen wegen ungültiger Papiere verhaftet und mit Gewalt zur Rückkehr gedrängt worden sein. Menschenrechtsaktivisten sind entsetzt: Das Regime von Syriens Diktator Baschar al-Assad bemüht sich seit Monaten, die Provinz Idlib von den Rebellen zurückzuerobern. Die Vereinten Nationen warnen vor der größten humanitären Katastrophe des Jahrhunderts. "Flüchtlinge und Asylsuchende dürfen nicht gezwungen werden, in irgendeinen Teil Syriens zurückzukehren, solange die vom UNHCR geäußerten Bedingungen für eine sichere und freiwillige Rückkehr nicht erfüllt sind", sagte auch ein Sprecher der EU-Kommission.

Die Türkei hat rund 3,6 Millionen Syrer aufgenommen, mehr als jedes andere Land. Inzwischen ist die Stimmung aber gekippt. Das Land steckt in einer Wirtschaftskrise. Spannungen zwischen Türken und Syrern nehmen zu. Präsident Erdogan, der zwar noch immer betont, sich an den EU-Flüchtlingspakt zu halten, hat eine Kehrtwende in der Migrationspolitik vollzogen.

Mit ihrer harten Haltung gegenüber den Flüchtlingen wollen sich Erdogan und seine islamisch-konservative Partei AKP den Rückhalt im Volk sichern und verhindern, dass sie die Unterstützung der vielen Flüchtlingen gegenüber kritisch eingestellten Wähler verlieren. Denn die jüngsten Umfragen zeigen: Fast 70 Prozent der Türken missbilligen die Anwesenheit syrischer Flüchtlinge im Land. Neben der wirtschaftlichen Lage werden die Flüchtlinge als das größte Problem des Landes wahrgenommen. Gleichzeitig nehmen Übergriffe auf Syrer oder deren Geschäfte zu. In den sozialen Medien finden Äußerungen wie "unzivilisierte Araber" oder "eine Invasion von Millionen Fremden" die meisten Klicks.