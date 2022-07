Europa stöhnt unter Hitze, Bränden und Dürre

Große Teile Europas kämpfen seit Tagen mit enormer Hitze und Waldbränden. Auf der Iberischen Halbinsel haben Temperaturen bis zu 47 Grad Celsius zudem bereits Hunderte Todesopfer gefordert. Während in Spanien und Portugal die Temperaturen gestern zurückgingen, verschiebt sich die Hitzewelle nach Nordeuropa. Rund die Hälfte des Gebiets der EU ist nach Expertenangaben von Dürre bedroht. Einem Bericht des Forschungszentrums zur Trockenheit im Juli nach bestehe auf 46 Prozent des EU-Gebiets ein "Risiko" für Dürre. Für weitere elf Prozent des Gebiets gelte mangels Regen sogar bereits der Alarmzustand mit Folgen für Vegetation und Ernte.

Waldbrände: Bilder zeigen die Löscharbeiten in vielen teilen Südeuropas

Spanien: Die seit Mittwoch voriger Woche wütenden Brände haben mindestens 60.000 Hektar Wald zerstört. "Das ist bezüglich Feuer der schlimmste Notfall, seit es Aufzeichnungen gibt", sagte Zivilschutz-Direktor Leonardo Marcos dem Radiosender Cadena Ser. Dazu trage unter anderem "eine der größten bekannten Hitzewellen" bei, die auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen sei. Nach Angaben von Marcos waren am Mittwoch sechs größere Waldbrände aktiv.

Besonders schlimm war die Lage in Zamora nahe der Grenze zu Portugal und in Ávila nordwestlich von Madrid. In diesen Provinzen in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien und León mussten seit Sonntag mehr als 6000 Menschen aus 32 Ortschaften vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden.

Spanien: Verzweifelter Kampf gegen Waldbrände Bild: APA/AFP/MIGUEL RIOPA

Portugal: Bereits 659 Personen sind an den Folgen der Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 47 Grad gestorben. Der Höchststand der Übersterblichkeit wurde laut Gesundheitsministerium mit 440 Todesfällen an einem Tag erreicht. Der Wetterdienst warnte unterdessen, 50 Gemeinden – vor allem im Norden und in der Mitte – könnten vor den Flammen mehrerer Waldbrände in Gefahr sein.

Frankreich: Bei den Ermittlungen zu einem Waldbrand im westfranzösischen Département Gironde, der bereits 12.000 Hektar Wald zerstört hat, ist ein Verdächtiger festgenommen worden. In der Gironde wüten derzeit zwei große Waldbrände. Zusammen haben die Feuer rund 19.300 Hektar Wald zerstört, rund 34.000 Menschen – Bewohner und Touristen – mussten in Sicherheit gebracht werden.

Italien: Kein Ende der heißen Temperaturen ist auch in Italien in Sicht. Für heute haben die Meteorologen für weitere Städte Alarmstufe Rot ausgerufen. Temperaturen von 39 bis 41 Grad seien in Mailand, Bozen, Pavia, Bologna, Ferrara, Florenz, Bologna, Pavia, Rom, Perugia und Genua zu erwarten.

Video: OÖN-Redakteur Clemens Schuhmann berichtet aus Modena

Großbritannien: Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen haben die Temperaturen die Marke von 40 Grad überstiegen. Am Londoner Flughafen Heathrow wurden bereits in der Mittagszeit 40,2 Grad Celsius gemessen, wie der Wetterdienst Met Office am Dienstag bekannt gab. Zahlreiche Bahnunternehmen stellten ihren Betrieb ein; in der Londoner Tube herrschte eingeschränkter Service. Auf mehreren Autobahnen platzte die Fahrbahn auf. In London schloss der Supreme Court wegen der Hitze. Mindestens 170 Schulen schickten ihre Schüler nach Hause, Spitäler sagten zahlreiche Operationen ab.

Deutschland: Auch bei unseren Nachbarn wurden gestern 40 Grad Celsius erreicht. Besonders von der Hitze betroffen waren der Westen und Südwesten des Landes. Auch in Deutschland kämpfen die Feuerwehren mit einem Großbrand. Im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) steht eine Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern in Flammen – einer Fläche ungefähr so groß wie vier Fußballfelder. Der Waldbrandgefahrenindex des Wetterdienstes steht in vielen Regionen in NRW auf der zweithöchsten Stufe 4: "Hohe Gefahr". Im Westen gilt sogar die höchste Stufe.

Köln: Abkühlung war gestern die Devise des Tages (AFP/INA FASSBENDER) Bild: APA/AFP/INA FASSBENDER

Niederlande: Wegen der starken Hitze lieferte die größte niederländische Supermarktkette Albert Heijn gestern Nachmittag keine Einkäufe an die Kunden aus. Bei erwarteten Höchsttemperaturen von bis zu 40 Grad sei es nicht zu verantworten, die Fahrer auf die Straße zu schicken, teilte das Unternehmen mit. Wegen der hohen Temperaturen mussten außerdem viele Straßen und Brücken gekühlt werden. Ein ungewohntes Bild bei der Rekordhitze sind Streuwagen auf den Straßen. Das Salz aber wird nicht wegen Glätte gestreut, sondern um den Asphalt zu kühlen. Das Salz entziehe der Luft Feuchtigkeit, und die wiederum kühle den Asphalt ab.

EU plant Ankauf von Löschflugzeugen

Die Europäische Union will angesichts der Häufung von Waldbränden Löschflugzeuge kaufen. Es würden Gespräche mit mehreren Herstellern geführt, sagte der EU-Kommissar für Krisenschutz, Janez Lenarcic, am Dienstag. "Die Flugzeuge werden von den Mitgliedstaaten beschafft, aber zu 100 Prozent von der Europäischen Union finanziert." Welche Hersteller beauftragt werden, sagte Lenarcic nicht, da die Verträge noch nicht unterschrieben sind.

Derzeit koordiniert und finanziert die EU den Einsatz von zwölf Löschflugzeugen sowie einem Hubschrauber, die von den Mitgliedstaaten eingesetzt werden können. In diesem Jahr hat die Union bisher fünf Hilfeanfragen ihrer Mitgliedstaaten erhalten, 2021 waren es neun. Seit Juni sind die Löschflugzeuge in Portugal, Frankreich und Slowenien im Einsatz. Außerdem wurden 200 europäische Feuerwehrleute nach Griechenland verlegt, um örtliche Teams zu unterstützen.

2021 sind wegen Bränden mehr als eine halbe Million Hektar Wald verloren gegangen. Derzeit wüten vor allem im Westen Frankreichs und auf der iberischen Halbinsel verheerende Waldbrände. Eine Rekordhitze und starker Wind macht die Bekämpfung der Feuersbrunst besonders schwer.