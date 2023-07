"Euclid" lüftet das Geheimnis von Dunkler Materie und Dunkler Energie

Euclid will bis zu 10 Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit schauen. Fotomontage: ESA/AFP/APA

Dieser Tage wird die ESA-Raumsonde Euclid ihren Parkplatz im All erreichen, den Lagrangepunkt 2, rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Dort schirmt die Erde die Sonne ab, eine Voraussetzung für empfindliche Weltraumteleskope. Auch das James-Webb-Teleskop hat sich dort eingeparkt.

Auf ihrer Reise – nach dem Start am 2. Juli an Bord einer Falcon-9-Rakete – sendet die Sonde brav erste Testsignale. "Euclid" ist gut unterwegs auf ihrem Weg, "das kosmische Geheimnis von Dunkler Materie und Dunkler Energie zu lüften", heißt es aus dem Kontrollraum der ESA. "Die Stimmung ist sehr gut hier", sagte der aus Österreich stammende ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher.

Himmelskartierung

Mit seinem hochauflösenden Teleskop für sichtbares Licht und den nahen Infrarotbereich soll Euclid Blicke in die Vergangenheit des Universums werfen und dessen Entwicklung innerhalb der letzten zehn Milliarden Jahre erforschen. Ziel ist es "quasi eine 4-D-Karte zu erstellen, in der die Zeit die vierte Dimension ist" sagt Markus Kissler-Patig von der ESA. Insgesamt sollen Daten zu Milliarden von Galaxien gesammelt werden.

Das zwei Tonnen schwere, 4,7 Meter hohe und 2,5 Meter breite Gerät verfügt über ein Spiegelteleskop mit 1,2 Metern Durchmesser. Damit soll ein gutes Drittel des Himmels durchmustert werden. Aus dem genauen Wissen über die Verteilung der sichtbaren Materie hoffen die Wissenschafter auf die nach wie vor mysteriösen Kräfte rückschließen zu können, welche die Anziehungskräfte im Universum mitbestimmen (Dunkle Materie). Dunkle Energie dürfte für die Ausdehnung des Alls und deren Beschleunigung eine entscheidende Rolle spielen. Mit Hilfe ungeheuer vieler Daten zu Verzerrungseffekten durch große Massen (Gravitationslinseneffekt) will man auf Bilder von Galaxien oder Galaxienhaufen, auf die Menge an Dunkler Materie und die Beschaffenheit der Dunklen Energie rückschließen. "Der Gravitationslinseneffekt ist die einzige Methode, die es uns erlaubt, die Massenverteilung im Universum direkt zu kartieren", so Tim Schrabback und Francine Marleau, die mit ihren Forschungsteams der Universität Innsbruck beim Projekt mitarbeiten. In diesem Kontext werde Euclids Datensatz alle bisherigen Programme um wenigstens den Faktor zehn übertreffen.

30 bis 40 Netflix-Filme

Um die 100 Gigabyte pro Tag wird Euclid nach Hause funken, wie der ESA-Systemingenieur für die Mission, Tobias Boenke, erklärt: "Das sind rund 30 bis 40 Netflix-Filme." Jeden Tag öffnet sich das Kameraauge, um einen Teil des Himmels mit teils sehr langen Belichtungszeiten aufzunehmen. Am Ende soll alles zu einer riesigen Karte zusammengefügt werden. Der kosmische Download stellt die Beteiligten jedenfalls vor große Herausforderungen.

Durch "Euclid" könnten nun erstmals ähnlich exakte Bilder, wie man sie etwa seit dem Hubble-Teleskop gewohnt ist, für einen großen Teil des Himmels gewonnen werden. "Diese Daten werden für eine Vielzahl an Forschungsfeldern innerhalb der Astronomie und Astrophysik von unschätzbarem Wert sein", zeigte sich Marleau überzeugt.

Insgesamt sei die Mission mit ihren Kosten von rund 1,4 Mrd. Euro quasi preiswert, sagt ESA-Flugdirektor Andreas Rudolph: So liefere man drei Mal so viele Daten wie das James-Webb-Teleskop bei nur ungefähr zehn Prozent des Budgets.

Die Wiener Weltraumfirma Beyond Gravity (vormals Ruag Space) lieferte Schnittstellenelektronik und Isolierung für Euclid, die Firma Terma Ausrüstung für Tests.

