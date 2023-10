Etwa 3.500 Hunde verbotener Rassen leben in Großbritannien

Zuletzt hatten mehrere - zum Teil tödliche - Hundeattacken für Aufregung in Großbritannien gesorgt.

Zuletzt hatten mehrere - zum Teil tödliche - Hundeattacken für Aufregung in Großbritannien gesorgt. Die Regierung kündigte daraufhin an, die bisher nicht als Rasse klassifizierten sogenannten XL Bullys zu verbieten. Davon gibt es nach Schätzungen des zuständigen Umweltministeriums mehr als 10.000 Tiere, Tierschützer gehen sogar von etwa 15.000 Exemplaren aus. Derzeit sind in Großbritannien vier Hunderassen als gefährlich verboten: Pit Bull Terrier, Tosa, Dogo Argentino und Fila Brasileiro. Sie dürfen mit Ausnahmegenehmigungen gehalten werden, die Eigentümer gegen scharfe Auflagen erhalten und bei Gericht beantragen müssen.

Bub bei Hundeangriff getötet

Vor kurzem war eine Frau in Ostengland von ihrem XL Bully schwer verletzt worden, im September ein 52-Jähriger von zwei ähnlichen Hunden zu Tode gebissen worden. Für Aufsehen hatte auch der Tod eines Zehnjährigen in Wales Ende 2022 gesorgt, der bei einem Besuch bei Freunden bei einem Hundeangriff getötet wurde.

Warnung vor Überlastung: Zwinger der Behörden stark gefüllt

Polizeiexperten warnten vor einer Überlastung, wenn das XL-Bully-Verbot eingeführt wird. Die Zwinger der Behörden seien bereits stark gefüllt. Zudem sei unklar, wie viele Tiere es gibt und wie sie zu finden sind.

