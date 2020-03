Es liegt an den Chromosomen, dass Frauen länger leben als Männer

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen und auch der Mensch lebt im Schweiße seines Angesichts. Beide Säugetiere eint außerdem, dass ihre weiblichen Vertreter länger leben als die Männchen. Warum dem so ist, gingen Forscher um Zoe Xirocostas von der University of New South Wales in Sydney auf den Grund, wie die Royal Society in ihren Biology Letters berichtet. Die Studienergebnisse der australischen Wissenschafter stützen die Theorie, dass der Unterschied in der Lebenserwartung in den Geschlechtschromosomen liegt.

Die männlichen Exemplare von Säugetieren tragen ein X- und ein Y-Chromosom. In ihnen sind die Erbinformationen gespeichert. Weibliche Individuen tragen zwei X-Chromosomen. Während also bei Männchen das verkümmerte Y vorliegt, weisen Weibchen zwei vollständige X auf. Damit liegen die Erbfaktoren doppelt vor. Eventuelle negative Mutationen auf dem einen Chromosom können durch das andere korrigiert werden. XY-Träger verfügen über diesen Mechanismus eingeschränkter. Soweit die Hypothese. Um sie zu stützen, sah sich Xirocostas’ Team die Daten zur Lebenserwartung von 229 Tierarten aus 99 Familien, 38 Ordnungen und acht Klassen an. In der Computeranalyse zeigte sich, dass das homogametische Geschlecht (XX) im Schnitt um 17,6 Prozent länger lebt als das heterogametische (XY).

Bei Reptilien und Vögeln liegt die Ausgangslage ein wenig anders. Hier sind die Männchen homogametisch, das heißt, sie tragen zwei Z-Chromosomen. Dennoch zeigte sich der gleiche Trend: Wo es doppelt vorhanden war, lag die Lebenserwartung höher. Interessantes Ergebnis darüber hinaus: Das Minus in der Lebenserwartung steigt, wenn Säugetiermännchen heterogametisch sind, auf 20,9 Prozent. Tragen hingegen weibliche Individuen heterogametische Chromosomen, leben sie nur um 7,1 Prozent kürzer.

Sexueller Wettbewerb

Die Forscher führen diesen doppelt geschlechtsspezifischen Unterschied in der Lebenserwartung im Detail auf drei mögliche Ursachen zurück:

Das Y-Chromosom, das an sich schon reduziert ist, wird bei männlichen heterogametischen Spezies tendenziell schneller abgebaut. Für diese Vermutung fehlt noch eine genauere, vergleichende Analyse.

Ein Grund könnte in den Telomeren liegen. Das sind Abschnitte nicht kodierter DNA an den Enden der Chromosomen. Schon länger weiß man, dass sie im Alterungsprozess eine Rolle spielen. Jede Zellerneuerung schadet diesen Chromosomenkappen. Dem gegenüber helfen Östrogene, die wichtigsten weiblichen Sexualhormone, Schäden an den Telomeren zu heilen. Das würde die geringere Verkürzung der Lebensdauer bei weiblichen Individuen mit heterogametischer Chromosomenausstattung gegenüber männlichen Individuen mit derselben Ausstattung erklären.

Sexueller Wettbewerb: "In vielen Fällen erfahren männliche Individuen einen intensiveren sexuellen Wettbewerb als weibliche, da sie reproduktionseffizienter sind und daher mehr Risiken eingehen, wenn sie eine Paarungsmöglichkeit verfolgen", schreiben die Studienautoren und nennen als Beispiele: Männchen, die um den Zugang zu Weibchen kämpfen oder ihr Territorium errichten. Das risikoreichere Verhalten der Männer in Kombination mit der höheren Mortalität aufgrund der XY-Geschlechtschromosomen könnte den um 3,3 Prozentpunkte höheren Wert als im Durchschnitt (17,6 Prozent) erklären.

"Es gibt eine milliardenschwere Industrie, die versucht, die Lebensdauer von Menschen zu verlängern", schreiben die Forscher, es bestünden jedoch entscheidende Wissenslücken. "Wir müssen noch viel über die grundlegende Biologie lernen."