Erwachsene und Kinder unter unmenschlichen Bedingungen in "Erziehungsanstalt" festgehalten

In der Stadt Ibadan im Südwesten Nigerias entdeckten die Einsatzkräfte die Männer, Frauen und Kinder, die in einer von einer Moschee unterhaltenen Einrichtung festgehalten wurden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Ein 18-Jähriger, dem die Flucht aus der Einrichtung gelungen war, hatte die Behörden demnach alarmiert. Laut Polizei wurden dort insgesamt 259 Menschen gefangen gehalten, darunter auch ein Baby. "Einige waren schon seit Jahren dort und hatten gesundheitliche Probleme, sie werden jetzt medizinisch behandelt", sagte der Sprecher. Die Befragten hätten ausgesagt, nur alle drei Tage oder noch seltener mit Essen versorgt worden zu sein. Die Polizei nahm den Leiter der Einrichtung sowie acht weitere Verdächtige fest.

Seit September ging nigerianische Polizei bereits gegen Dutzende religiöser "Erziehungsanstalten" vor und befreite mehrere hundert Gefangene aus menschenunwürdigen Bedingungen. Viele der Insassen waren gefoltert, angekettet und sexuell missbraucht worden.

Derartige Anstalten sind in Nigeria weit verbreitet - sie ersetzen die oft mangelhaften staatlichen Einrichtungen. Viele Eltern schicken zudem ihre drogensüchtigen Kinder zur Entziehungskur in diese Zentren.

