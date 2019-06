Erster Teilerfolg für die Demonstranten in Hongkong

Die Massenproteste gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz in der früheren britischen Kronkolonie Hongkong zeigen offenbar Wirkung: Die für gestern geplante zweite parlamentarische Lesung wurde verschoben. Zuvor hatten Zehntausende wichtige Verkehrsadern und Regierungsgebäude blockiert.

Gegen das geplante Gesetz, das Auslieferungen künftig auch an das chinesische Festland ermöglichen würde, hatten am Sonntag in Hongkong Hunderttausende Menschen demonstriert. Es war die größte Demonstration seit der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997. Bisher hatte Hongkong von Auslieferungen an das chinesische Festland Abstand genommen, weil das chinesische Justizsystem wenig transparent und die Verhängung der Todesstrafe weit verbreitet ist.

Bei der Rückgabe von Großbritannien hatte Peking Hongkong unter der Formel "Ein Land, zwei Systeme" für 50 Jahre weitreichende innere Autonomie zugesagt. In Hongkong gelten daher Grundrechte, die den Bürgern der Volksrepublik vorenthalten werden, etwa Meinungs- und Pressefreiheit.

London schaltete sich ein

Die Opposition wirft Peking jedoch vor, sich zunehmend in Hongkongs Angelegenheiten einzumischen und damit die Autonomievereinbarungen auszuhöhlen.

Großbritannien hat sich gestern in den Konflikt in seiner früheren Kronkolonie Hongkong eingeschaltet. Außenminister Jeremy Hunt hat die Regierung in Hongkong aufgerufen, eine "Pause" einzulegen und "über diese kontroversiellen Maßnahmen nachzudenken". Es sei wesentlich, dass die Behörden Schritte setzen, die Rechte und Freiheiten in Hongkong zu erhalten.

Kritik der Regierungschefin

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verurteilte die Demonstrationen gegen das Gesetz gestern scharf als "Aufruhr". "Das ist nichts, was man tut, wenn man Hongkong liebt", sagte Lam.

Sie verteidigte zugleich das geplante Gesetz. Unter Hinweis auf den Widerstand sagte die Regierungschefin, sie habe versucht, es zu erklären, damit es verstanden wird. "Wenn jemand denkt, er könne Gewalt und Chaos einsetzen, um zu erreichen, was er will, wird es schlimmer, und es wird Hongkong nur schaden."