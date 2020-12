Erste Sattelschlepper verließen Pfizer-Werk in USA

Sie stellen den Auftakt für die größte je in den USA gestartete Impfkampagne dar. Voraussetzung war am Freitagabend die Notfallgenehmigung für den Wirkstoff des Mainzer Biotechunternehmens Biontech und seines amerikanischen Partners Pfizer.

Mit Gesichtsmasken geschützte Arbeiter begannen kurz nach 06.30 Uhr Ortszeit mit dem Verpacken der Impfungen in Trockeneis. Der Impfstoff muss bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden. Sie nahmen die Kartons in der Größe von Pizza-Schachteln mit den Ampullen aus einem Gefrierschrank und verpackten sie in große blaue Kühlboxen, die in die drei Lkw verladen wurden.

Die Laster wurden bei ihrer Ausfahrt von bewaffneten Sicherheitskräften in zwei Fahrzeugen verladen und zu einem nahe gelegenen Flughafen gebracht. Von dort wurden die Impf-Dosen zu den Drehkreuzen der Logistik-Konzerne United Parcel Service und Fedex in Louisville/Kentucky und Memphis/Tennessee geflogen. Von diesen Standorten ging die Verteilung an 145 Empfänger weiter, die am Montag als erste die Impfungen erhalten sollen.

Bis Ende des Monats sollen 2,9 Millionen Impfeinheiten verabreicht werden. Vor allem Pflegepersonal und ältere Menschen sollen unter den ersten Empfängern sein.