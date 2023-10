Erstaunliche Strategie: Froschfrauen stellen sich zur Männerabwehr tot

Sie stellen sich manchmal tot, strecken dabei ihre Vorder- und Hinterbeine steif aus und bewegen sich nicht, bis das Männchen loslässt.

Männchen sind in der Paarungszeit oft in großer Überzahl vorhanden und "umklammern mit großer Kraft alles, was sich bewegt", sagen die Forschenden vom Museum für Naturkunde Berlin, Carolin Dittrich und Mark-Oliver Rödel. Das gehe oft bis zum Tod der Weibchen.

