Erotisches Foto löste Polizeieinsatz aus

Für eine Zeugin aus der Nachbarschaft habe das Bild so ausgesehen, als habe sich jemand in dem Schlafzimmer erhängt, teilte die deutsche Exekutive am Mittwoch mit. Auch die alarmierten Beamten schlossen dies bei dem Einsatz am Dienstag zunächst nicht aus und öffneten mit einem Generalschlüssel die leere Wohnung.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.