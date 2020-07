Erneut eine Antwort weniger, warum Neandertaler ausgestorben sind

Über 3000 Jahre lebten Neandertaler und moderne Menschen parallel. Vor 42.000 Jahren verschwanden die Neandertaler. Klimaschwankungen galten als eine der Ursachen dafür. Ein Forschungsteam mit Innsbrucker Beteiligung hat das nun ausgeschlossen, was ein Tropfstein beweist.

Unter der Fülle von Hypothesen zum Aussterben der Neandertaler wird der rasche Klimawandel während des Übergangs von der Mittel- zur Jungsteinzeit als einer der wichtigsten Faktoren angesehen. Vor zwei Jahren zeigten deutsche Forscher anhand von Stalagmiten aus zwei rumänischen Höhlen, dass es vor etwa 44.000 und vor 40.000 Jahren extreme Kälteperioden gab und diese mit Zeiträumen zusammenfielen, aus denen keine Neandertaler-Nachweise bekannt sind. Sie schlossen daraus, dass während der Kälteperioden mit großer Trockenheit die Neandertaler-Population erheblich zurückging.

Klima im Süden war stabil

Für einen großen Lebensraum der Neandertaler, die Region Apulien in Süditalien, konnten die neuen Erkenntnisse diese Hypothese nicht bestätigen: "Dort herrschten im Übergang vom Mittel- zum Jungpaläolithikum stabile Klima- und Umweltbedingungen", erklärte Christoph Spötl vom Institut für Geologie der Universität Innsbruck in einer Aussendung. Das fanden die Forscher mithilfe eines etwa 70 Zentimeter langen Stalagmiten heraus, den der Geologe Andrea Columbu in der Höhle Pozzo Cucu südöstlich von Bari gefunden hat.

Tropfsteine können als Klimaarchiv genutzt werden. Die Stalaktiten und Stalagmiten wachsen über Tausende Jahre in Höhlen, schließen dabei Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff oder Uran ein und zeichnen somit die Umweltbedingungen auf. Mithilfe chemischer Untersuchungen können die Wissenschafter diese Informationen auslesen.

Der von Columbu entdeckte Tropfstein wurde vor 106.000 bis 27.000 Jahren abgelagert. Während der ersten 50.000 Jahre des Stalagmitwachstums gab es große Klimaschwankungen. Die Daten für den jüngeren Abschnitt zeigten aber: "Apulien war im Übergang vom Mittel- zum Jungpaläolithikum von keinen starken Klimaschwankungen betroffen. Das Klima spielte in dieser Region keine Schlüsselrolle für das Aussterben der Neandertaler, hier müssen andere Faktoren als Ursache gefunden werden", schreibt Spötl im Fachjournal "Nature Ecology & Evolution.