Erhebliche Schäden in Vanuatu nach Erdbeben im Südpazifik

Die US-Erdbebenwarte USGS verortete das Beben am Dienstag in einer Tiefe von etwa 57 Kilometern - ungefähr 30 Kilometer westlich von Vanuatus Hauptstadt Port Vila. Über mögliche Opfer lagen zunächst keine Angaben vor. Im Internet veröffentlichte Videos und Fotos zeigten schwerbeschädigte Gebäude und Fahrzeuge in der Hauptstadt Port Vila.

Dort habe das Gebäude, in dem sich die Botschaften der USA, Neuseelands, Frankreichs und Großbritanniens befinden, "erheblichen Schaden erlitten", schrieben die US-Botschaft und der neuseeländische Außenminister auf der Plattform X.

Australien und Neuseeland bieten Unterstützung an

In den sozialen Medien wurden auch Videos von Erdrutschen in der Nähe des Hafens von Port Vila geteilt. Die Nachbarländer Australien und Neuseeland haben der Regierung Vanuatus Unterstützung angeboten. Die Region wurde von einem Nachbeben der Stärke 5,5 erschüttert. Tsunami-Warnungen für Vanuatu, Neuseeland und Australien wurden Medienberichten zufolge wieder aufgehoben.

Der Südseestaat Vanuatu besteht aus rund 80 Inseln und liegt knapp 1.800 Kilometer östlich von Australien. Vanuatu liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.

