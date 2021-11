Erderwärmung um drei Grad wahrscheinlich

Viele Experten des Weltklimarates (IPCC) sind pessimistisch: 60 Prozent fürchten, dass sich die Erde bis Ende des Jahrhunderts um mindestens drei Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung erwärmen wird. Nur jeder Fünfte gab in einer "Nature"-Umfrage an, dass das Ziel, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen, erreicht wird.

Das Fachmagazin betont, dass die Umfrage nicht repräsentativ ist und dass die Antworten der Teilnehmer persönliche Meinungen widerspiegeln. 234 Autoren zählte der jüngste IPCC-Bericht, an der Umfrage haben sich 92 beteiligt. Dennoch biete das Ergebnis Einblick in die Perspektive eines großen Teils der Fachwelt.

82 Prozent der Teilnehmer gehen demnach davon aus, noch zu ihrer Lebzeit katastrophale Auswirkungen des Klimawandels zu erleben. Rund die Hälfte überdenkt, wo sie leben wollen und ob sie Kinder bekommen sollten. Mehr als 60 Prozent gaben an, dass sie wegen ihrer Sorge um den Klimawandel Ängste empfinden.

Gerade die Einschätzung von Klimaforschern sollte aufhorchen lassen, zitiert "Nature" die Klimageografin Diana Liverman von der University of Arizona in Tucson. "Die Tatsache, dass sie pessimistisch sind, sollte uns umso besorgter machen." In den Antworten der Wissenschafter zeige sich auch die Skepsis gegenüber den Versprechungen von Regierungen.