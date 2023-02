Erdbeben: UNO befürchtet mehr als 50.000 Tote

Die Wasserversorgung ist in vielen Regionen eingebrochen. Die Cholera könnte sich ausbreiten.

Eine Woche ist seit den verheerenden Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet vergangen. 35.000 Menschen sind laut offiziellen Zählungen gestorben, geht es nach der UNO, wird die Opferzahl auf mehr als 50.000 ansteigen. 80.300 Verletzte wurden bisher registriert. Die Lage scheint aussichtslos, doch noch immer werden Überlebende geborgen: Am Wochenende wurde in Antakya ein fünf Monate altes Baby aus den Trümmern gerettet.

Die schwierige Sicherheitslage verlangsamt die Rettungsaktion zusätzlich, immer wieder kommt es zu Ausschreitungen zwischen rivalisierenden türkischen Gruppen, die das Gebiet kontrollieren. Die österreichischen Soldaten – wie auch deutsche und ungarische Helfer – mussten ihre Arbeit zwischenzeitlich unterbrechen, weil sie zu gefährlich geworden war. Unterdessen hätten laut dem türkischen Vize-Präsident Fuat Oktay die Staatsanwaltschaften in zehn von den Beben betroffenen Provinzen Abteilungen für die Untersuchung von Verbrechen im Zusammenhang mit dem Beben eingerichtet.

Ermittelt worden seien 131 Menschen, die verantwortlich für Gebäude seien, die zusammengestürzt seien. Gegen 113 weitere sei Haftbefehl erlassen worden. Gestern wurde ein Bauunternehmer, der für die Bauleitung zahlreicher eingestürzter Gebäude in Adiyaman verantwortlich gewesen sein soll, verhaftet. Er sei mit seiner Ehefrau am Istanbuler Flughafen gefasst worden. Die beiden hätten sich mit einer großen Menge Bargeld nach Georgien absetzen wollen.

"Menschen im Stich gelassen"

In den betroffenen Gebieten wächst nun auch die Gefahr von Krankheiten. Die Wasserversorgung ist schwer beeinträchtig. Die Menschen sind von Oberflächenwasser – wie Flüssen oder Seen – abhängig, die durch Fäkalien verunreinigt sind. Experten fürchten eine Ausbreitung der Cholera.

Gestern räumte der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths erste Fehler ein: "Wir haben die Menschen im Nordwesten Syriens bisher im Stich gelassen." Sie hätten das Gefühl, man habe sie aufgegeben. "Sie halten Ausschau nach internationaler Hilfe, die nicht eingetroffen ist." Griffiths hatte die Grenzregion gestern besucht, ebenso wie der griechische Außenminister Nikos Dendias, der dort seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu traf. "Griechenlands Hilfe an das türkische Volk endet nicht", sagte Dendias. Athen werde "alles tun" – bilateral und im Rahmen der EU –, um der Türkei zu helfen. Man wolle an den gemeinsamen Problemen arbeiten. Beobachter hoffen auf einen Neustart in den Beziehungen zwischen den NATO-Mitgliedern.

