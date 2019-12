Erdbeben nahe iranischem AKW Bushehr

Das Beben habe sich 53 km östlich von Bushehr an der Südküste des Iran am Persischen Golf ereignet, teilte der US Geological Survey mit. Das Epizentrum der Erdstöße, die gegen 05:23 Uhr (02:53 MEZ) auftraten, lag demnach in 38 km Tiefe.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.