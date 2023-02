Erdbeben in Türkei und Syrien: Katar spendet WM-Unterkünfte

Menschen in der Südtürkei warten auf Nachrichten von vermissten Verwandten.

Diese sollen den Menschen eine Unterkunft bieten, hieß es am Dienstag laut der US-Nachrichtenagentur AP von den Behörden des Golfstaats. Während der WM im vergangenen Jahr seien Kabinen und Wohnwagen dafür benötigt worden, um einige der 1,4 Millionen Fans unterzubringen. Laut des Katarischen Fonds für Entwicklungshilfe wurden 350 Unterkünfte bereits am Sonntag verschickt.

Am frühen Morgen des 6. Februar hatte das erste Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert, Stunden später folgte ein zweites Beben der Stärke 7,6. Seitdem gab es mehr als 2.400 Nachbeben. Die Zahl der bestätigten Toten lag bis zum frühen Dienstagmorgen bei mehr als 37.500, mehr als 80.000 Menschen wurden verletzt. Tausende werden weiterhin vermisst.

Neben Katar haben auch andere wohlhabende Golfstaaten Hilfe zugesagt: So wollen etwa die Vereinigten Arabischen Emirate 100 Millionen Dollar für Hilfsmaßnahmen spenden. Aus Saudi-Arabien landete am Dienstag ein erstes Flugzeug mit 35 Tonnen Lebensmitteln, Medikamenten und Zelten in Syrien, weitere sollen folgen.

