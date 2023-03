Erdbeben der Stärke 4,4 in mittelitalienischer Region Umbrien

Ersten Angaben des Erdbebendienstes INGV lag das Epizentrum in der Provinz Perugia. Mehrere Anrainer rannten besorgt auf die Straße. Die Feuerwehr erhielt zahlreiche Anrufe. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst keine vor. Die Universität der Stadt Perugia wurde geschlossen, wie italienische Medien berichteten.

"Ich habe ein starkes Geräusch ähnlich wie ein Donner gehört, dann zitterte die Erde stark", berichtete ein Zeuge in Perugia. Bereits 1997 hatte ein Beben der Stärke 5,7 die Regionen Umbrien und Marken erschüttert. Damals wurden in 77 Orten etwa 9.000 Gebäude beschädigt, darunter auch die Basilika von Assisi. Zwölf Menschen starben damals in den Trümmern oder nach Herzinfarkten.

