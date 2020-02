Epidemie-Höhepunkt wohl erst in zwei Wochen: Schon 361 Tote in China

Der Ausbruch des Coronavirus hat in China schon mehr Menschenleben gefordert als die SARS-Pandemie vor 17 Jahren. Die Gesundheitskommission in Peking meldete am Montag den bisher stärksten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages. Die Zahl der Toten erhöhte sich auf 361, die Zahl der bestätigten Infektionen in China kletterte um 2829 auf 17.205. Weltweit sind 180 Erkrankungen durch das Virus in zwei Dutzend anderen Ländern bestätigt.

Die Coronavirus-Epidemie wird ihren Höhepunkt nach Einschätzung chinesischer Experten erst in zehn Tagen bis zwei Wochen erreichen. Dafür müssten aber vorbeugende Maßnahmen verstärkt werden, sagte der Chef des nationalen Expertenteams im Kampf gegen das Coronavirus, Zhong Nanshan, nach Angaben chinesischer Staatsmedien vom Montag.

"Fehler und Schwierigkeiten"

Chinas Führung hat am Montag "Fehler" eingeräumt. Der Ständige Ausschuss des Politbüros der regierenden Kommunistischen Partei erklärte, die Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie habe "Fehler und Schwierigkeiten" beim nationalen Notfallmanagement offengelegt. Das System müsse daher verbessert werden. Das Ständige Ausschuss forderte außerdem eine verstärkte Überwachung von Märkten. Der illegale Handel mit Wildtieren müsse streng verboten werden.

Notfallspital eröffnet

In Wuhan wurde nach weniger als zwei Wochen Bauzeit das erste von zwei Notkrankenhäusern eröffnet. Das "Huoshenshan" ("Berg des Vulkan-Gottes") genannte Spital hat 1000 Betten. 1400 medizinische Kräfte des Militärs betreiben das Behelfsspital, in dem Lungenkranke zentral in Quarantäne kommen und behandelt werden.

Weltweite Entwicklungen

Österreich: Alle sieben Österreicher, die am Sonntag aus der Provinz Hubei nach Österreich zugebracht worden waren, sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Die sechs Erwachsenen und ein Kind bleiben allerdings 14 Tage in Quarantäne.

Austrian Airlines, Lufthansa und Swiss setzen aufgrund des Coronavirus die China-Flüge zumindest bis zum 28. Februar aus. Zunächst waren sie bis zum 9. Februar gecancelt worden.

Russland: Die Regierung in Moskau will ausländische Coronavirus-Patienten aus Russland abschieben. Das Virus sei „in die Liste der besonders gefährlichen Krankheiten" aufgenommen worden, sagte Ministerpräsident Michail Mischustin am Montag. „Dies ermöglicht es uns, infizierte Ausländer auszuweisen."

Börsencrash: Chinas Aktienmärkte verzeichneten am Montag die größten Verluste seit Jahren. Die Shanghaier Börse meldete ein Minus von 7,72 Prozent und verlor damit innerhalb eines Handelstages 2,8 Billionen Yuan an Wert (360 Milliarden Euro). Shenzhen brach um 8,45 Prozent ein (ein Verlust von zwei Billionen Yuan (260 Milliarden Euro).

Gerüchte: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Falschinformationen über das Coronavirus den Kampf angesagt. Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus warnte in Genf vor der Verbreitung von „Gerüchten". Mitarbeiter der WHO seien rund um die Uhr im Einsatz, um im Internet kursierende Fehlinfos ausfindig zu machen. Fehlerhafte Empfehlungen zu Medikamenten oder Vorsorgemaßnahmen gegen das Virus könnten gesundheitsgefährdend sein.

