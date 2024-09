Entführte Studenten in Mexiko: Schicksal seit 10 Jahren ungeklärt

Vor zehn Jahren wurden 43 Studenten verschleppt - ihr Schicksal ist auch heute noch unklar. Am Jahrestag werden die Angehörigen der Opfer auf den Straßen um das Monument demonstrieren und Gerechtigkeit fordern.

Die Nacht des 26. September 2014 war eine Nacht des Schreckens für die Studenten des Lehrerseminars von Ayotzinapa im südlichen Bundesstaat Guerrero. Noch immer unklar ist, was mit ihnen geschah und weshalb korrupte Polizisten die jungen Männer in der Stadt Iguala festsetzten und einem Drogenkartell übergaben, das sie mutmaßlich tötete.

Die Studenten wurden vermutlich alle getötet. Bild: APA/AFP/FRANCISCO ROBLES

Forensiker aus Innsbruck identifizierten 3 Leichen

Lediglich drei Studenten wurden anhand verbrannter Knochenteile bisher identifiziert. 2020, fast sechs Jahre nach dem Verschwinden der Studenten haben Innsbrucker Forensiker die sterblichen Überreste eines der Opfer identifiziert. Die Experten des Instituts für Gerichtsmedizin an der Universität Innsbruck hatten zuvor bereits zwei Opfer anhand von Leichenteilen identifiziert.

Zunächst waren die Ermittler dem Verdacht nachgegangen, das Drogenkartell Guerreros Unidos und mit ihm verbündete Polizisten könnten die Studenten für Mitglieder einer verfeindeten Bande gehalten haben. Dann stand die Hypothese im Raum, die jungen Männer hätten einen Bus gekapert ohne zu wissen, dass darin Drogen versteckt waren. Viele Fragen bleiben offen.

Die Eltern fordern Gerechtigkeit. Bild: APA/AFP/FRANCISCO ROBLES

Als Präsident Andrés Manuel López Obrador 2018 sein Amt antrat, weckte er hohe Erwartungen. Er setzte eine Wahrheitskommission ein und sagte zu, die Studenten zu finden. Doch seine Amtszeit endet am 30. September mit einem gebrochenen Versprechen. "Vor sechs Jahren gab er uns eine große und schöne Hoffnung. Wir hatten das Gefühl, wir würden die Wahrheit kennen, aber leider war es nicht so", sagt Joaquina García, die Mutter des verschwundenen Studenten Martín Getsemany Sánchez.

Zudem kritisierte der Präsident die Menschenrechtsorganisationen, die die Eltern juristisch vertreten, und diskreditierte immer wieder deren Arbeit. Die Angehörigen hoffen auf einen besseren Dialog mit seiner Nachfolgerin, Claudia Sheinbaum.

Die meisten der 43 Studenten hatten wenige Wochen vor der Entführung ihr Studium am linken Lehrerseminar von Ayotzinapa begonnen. Sie waren damals zwischen 17 und 33 Jahre alt. Das Männerinternat nimmt Studenten aus bäuerlichen und indigenen Familien auf und gilt seit Jahrzehnten als eine kämpferische und politisch engagierte Institution.

Koordinierte Aktion von Polizei und Banden

An dem tragischen Wochenende hatten rund 100 Studenten das getan, was an der Hochschule seit langem üblich war und von den Behörden sonst in gewisser Weise toleriert wurde: Sie kaperten mehrere Busse, um zu einer Demonstration zu fahren. Doch diesmal wurden sie in einer koordinierten Aktion von Polizisten und Bandenmitgliedern angegriffen.

Ein Vater zeigt auf das Bild seines verschleppten Sohnes. Bild: APA/AFP/FRANCISCO ROBLES

Sechs Menschen kamen in dieser Nacht ums Leben. 43 Studenten verschwanden. Andere konnten sich in Sicherheit bringen oder wurden verletzt. Einer von ihnen liegt seitdem mit einem Hirnschaden im Wachkoma. Mehrere der von der örtlichen Polizei eingesetzten Waffen stammten von der deutschen Firma Heckler & Koch, die sie unzulässigerweise in die Unruheregion exportiert hatte.

Die offizielle Version von 2014, die Studenten seien getötet und auf einer Müllkippe verbrannt worden, wurde von einer unabhängigen internationalen Ermittlergruppe abgelehnt. Nach späteren Erkenntnissen sollen die Opfer in mindestens drei Gruppen aufgeteilt und an verschiedenen Orten getötet worden sein.

Als Staatsverbrechen eingestuft

Aufgrund der Beteiligung von Behörden und Sicherheitskräften stufte die Wahrheitskommission die Tat als Staatsverbrechen ein. Auch das Militär soll demnach teilgenommen haben. Doch der Präsident verteidigte die Institution: "Wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass die Streitkräfte an dem Verschwinden der jungen Männer beteiligt waren", sagte er. Der Chefermittler und der Leiter der Kommission traten zurück.

Rund 120 Bandenmitglieder, Polizisten, ehemalige Beamten und Soldaten sind in Untersuchungshaft oder während der Strafverfahren nur unter Auflagen auf freiem Fuß. Wegen Unregelmäßigkeiten bei den Ermittlungen wurde auch der Ex-Generalstaatsanwalt Jesús Murillo festgenommen. Dutzende weitere Verdächtige mussten freigelassen werden, weil sie mutmaßlich von Ermittlern gefoltert wurden. Verurteilt wurde bisher niemand.

Laut der Menschenrechtsorganisation Centro Prodh ist der Fall der Studenten eines der gravierendsten Beispiele für Ungerechtigkeit und Straflosigkeit in Mexiko. Doch es ist nur die Spitze des Eisbergs: Insgesamt werden in dem lateinamerikanischen Land mehr als 100.000 Menschen vermisst.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.