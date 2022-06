Die Hinweise auf ein Verbrechen im Fall des im brasilianischen Amazonasgebiet vermissten britischen Journalisten und eines ebenfalls verschollenen Indigenen-Experten verdichten sich. Einer der festgenommenen Verdächtigen gestand, er sei an einem Mord an den beiden beteiligt gewesen, wie die Bundespolizei in der Amazonasmetropole Manaus in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Der Verdächtige habe die Polizei zu "menschlichen Überresten" geführt. Diese sollen nun untersucht werden. Der Fundort lag