England verkürzt Quarantäne bei Einreise aus Risikogebieten

Nach fünf Tagen soll man sich dann auf eigene Kosten "freitesten" können, kündigte Verkehrsminister Grant Shapps am Dienstag an. Bisher mussten sich alle Einreisenden aus Risikogebieten - dazu zählt auch Österreich - verpflichtend 14 Tage in Quarantäne begeben.

Die Reisebranche begrüßte die Regelung, beschrieb sie aber als "überfällig". Viele andere Staaten ermöglichen bereits seit längerem, die Quarantäne nach der Einreise durch einen Covid-Test abzukürzen. In Österreich müssen Einreisende aus Risikogebieten nur in die Corona-Absonderung, wenn sie keinen aktuellen (nicht älter als 72 Stunden) negativen PCR-Test vorlegen können. Ein solcher Test muss - binnen 48 Stunden - auf eigene Kosten veranlasst werden. Ist er negativ, gilt die Quarantäne als vorzeitig beendet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.