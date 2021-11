Energy Globe: Heute Präsentation in Glasgow

Die Vielfalt und auch die Qualität der Einreichungen ist überwältigend, was auch Maneka Gandhi, die ehemalige indische Umweltministerin und Vorsitzende der internationalen Energy-Globe-Jury, bestätigte. Vergeben wird dieser weltweit bedeutendste Umweltpreis in den Kategorien des Lebens (Erde, Feuer, Wasser, Luft) und der Zukunftskategorie Jugend.

Projekte von fünf Kontinenten

Die Auszeichnungen erfolgen als Höhepunkt des Jahres beim Energy Globe World Award. Dieser wird coronabedingt als vorgefertigte Dokumentation am heutigen Montag im Rahmen des Klimagipfels COP26 um 13 Uhr in Glasgow (14 Uhr in Österreich) auf www.energyglobe.info weltweit präsentiert. Hochrangige Persönlichkeiten wie der Nobelpreisträger Professor Mohan Munasinghe stellen sich in den Dienst unserer Erde. Unter den Nominierten findet man Projekte aus alle fünf Kontinenten, die jeweils mit Lösungen auf die sehr unterschiedlichen Probleme in den Regionen eingehen.