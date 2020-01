"Und ihnen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern Denkmal und Namen ("yad vashem") geben." Zitat des Propheten Jesaja, Kapitel 56, Vers 5 Am 27. Jänner jährt sich die Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal. Was in den fünf Jahren des Bestehens hier geschehen ist, kann sich niemand vorstellen. Auch die Zahl der hier Ermordeten – 1.100.000 Menschen – ist nicht mehr zu begreifen. Sie ebnet alles ein, raubt jedem