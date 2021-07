Ende aller Corona-Regeln in Großbritannien

Keine zentral verordneten Abstandsregeln mehr in Restaurants oder Pubs, Theatern oder Kinos. Keine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr oder in den Supermärkten. Nachtclubs und Discos dürfen wieder öffnen, und auch bei Großveranstaltungen gibt es keine Massenbeschränkungen mehr.

Für Regierungschef Boris Johnson hätte das Wochenende vor dem sogenannten "Freedom Day" aber kaum schlechter laufen können. Ausgerechnet Gesundheitsminister Sajid Javid steckte sich mit dem Coronavirus an – und das, obwohl er zweifach geimpft ist. Zunächst hieß es, der britische Premier und sein Finanzminister Rishi Sunak müssten trotz Kontakts mit Javid nicht in Selbstisolation. Grund sei die Teilnahme an einem Pilotversuch, der tägliche Tests vorsehe. Doch ein Sturm der Empörung führte zu einer Kehrtwende. Johnson werde sich auf seinem Landsitz Chequers isolieren, hieß es in einer eilig nachgeschobenen Mitteilung. Sunak gestand per Twitter, dass eine Bevorzugung von Regierungsmitgliedern kein gutes Bild abgeben würde. Immerhin sitzen Hunderttausende Briten zu Hause, weil sie vom Nationalen Gesundheitsdienst NHS nach Kontakt mit einem Infizierten zur Selbstisolation aufgefordert wurden.

Europas Sorgenkind

Für Johnson, der nun ganz auf die Selbstverantwortung setzt, könnte das Hin und Her zum Glaubwürdigkeitsproblem werden. Dass die Pandemie nun wieder im Herzen der britischen Regierung angekommen ist, erinnert an die chaotischen Tage im vergangenen Frühjahr, als Johnson selbst zum Corona-Patienten wurde. Tagelang musste er auf der Intensivstation behandelt werden. Großbritannien wurde wegen hoher Infektionszahlen zum Sorgenkind Europas. Und auch jetzt grassiert das Virus wieder beinahe ungehemmt – mit dem Unterschied, dass inzwischen ein Großteil der erwachsenen Bevölkerung geimpft ist.

Kritik von Experten lässt Johnson jedenfalls nicht gelten. Allen sei klar, wie sie es künftig mit Masken halten sollen, sagte der Regierungschef – dabei klagen Geschäfte und Firmen über fehlende Leitlinien. Unternehmer seien "verständlicherweise verwirrt" über die Aussagen aus der Downing Street, sagt Roger Barker vom Führungskräfte-Verband Institute of Directors. Mit seinem Vorpreschen mache Johnson England zum Außenseiter, kritisiert Mark Drakeford, Regierungschef von Wales. Er lockert ebenso vorsichtiger wie auch seine schottische Kollegin Nicola Sturgeon. Es droht ein Flickenteppich und noch mehr Verwirrung.